De plantão, auxiliar de enfermagem é encontrado morto

Na madrugada de ontem (21), o auxiliar de enfermagem Jailton Jonnathan Almeida, de 29 anos, estava de plantão na Unidade de Terapia Utensiva (UTI), foi tomar banho durante o momento de descanso e não retornou ao trabalho. Momentos depois, ele foi encontrado já sem vida por um colega de trabalho, que estranhou sua ausência.

O caso aconteceu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca, a cerca de 130 quilômetros de Maceió. Ele trabalhava no local desde 2020.

“A direção do Hospital de Emergência do Agreste lamenta profundamente a morte do técnico de enfermagem Jailton Jonnathan Almeida, de 29 anos. O colaborador prestava serviço na instituição hospitalar desde 2020. Na madrugada desta terça-feira (21), ele estava de plantão na Unidade de Terapia Intensiva. No horário de repouso foi tomar banho e não retornou ao trabalho. Jailton foi encontrado sem vida por um colega.”, informou o HEA.

Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para realizar perícia no local. A morte do profissional também foi lamentada pelo Sindicato dos Enfermeiros de Alagoas (Sineal).