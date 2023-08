Australiano é acusado de abusar de 91 menores

Os alegados crimes ocorreram entre 2007 e 2022 em dez centros diferentes, sendo focados exclusivamente em “meninas pré-adolescentes”

Um australiano que trabalhava em centros de cuidado infantil foi acusado de supostamente abusar de 91 menores em um dos casos mais chocantes do país, conforme relatado pela polícia nesta terça-feira (1º, noite de segunda em Brasília).

Os alegados crimes ocorreram entre 2007 e 2022 em dez centros diferentes, sendo focados exclusivamente em “meninas pré-adolescentes”.

O homem de 45 anos é acusado de 1.623 crimes, incluindo 136 estupros e 110 casos de interação sexual com menores de 10 anos.

Os detetives examinaram grandes quantidades de material gráfico no telefone do acusado e afirmam que conseguiram identificar todas as suas supostas vítimas.

A polícia destacou que o homem havia passado por todas as verificações de antecedentes necessárias para trabalhar com crianças na Austrália.

“Aquilo que esta pessoa fez com essas crianças ultrapassa os limites de qualquer imaginação”, declarou a investigadora Justine Gough.

“Tentamos não nos escandalizar após tanto tempo na polícia, mas este é um caso horrível”, acrescentou.

© Agence France-Presse