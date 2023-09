Atropelamento tira a vida de três crianças a caminho da escola

Além das vítimas fatais, um menino de seis anos foi levado ao hospital em estado gravíssimo, enquanto uma adolescente saiu ilesa do acidente

Uma tragédia abalou a comunidade de Londrina, no norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (14). Três crianças, com idades entre 6 e 11 anos, perderam a vida em um atropelamento que aconteceu no Distrito de São Luís, enquanto retornavam da escola.

O acidente ocorreu na PR-538 e deixou a população local consternada. Segundo informações iniciais, as crianças estavam a caminho de casa após mais um dia de estudos quando foram atingidas pelo veículo. Duas das vítimas fatais eram irmãs, de 6 e 11 anos, enquanto o menino que não resistiu era irmão gêmeo do garoto hospitalizado em estado grave.

O condutor da Kombi envolvida no acidente é um idoso de 73 anos, que permaneceu no local. Ele relatou às autoridades que sua visão foi prejudicada devido ao sol no momento do ocorrido. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para a presença de álcool em seu organismo. Mesmo assim, ele foi detido e encaminhado à delegacia.