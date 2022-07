Atropelamento de pedestre resulta em vítima grave na EPIA Sul

Nesta segunda, 18, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um atropelamento de pedestre na EPIA Sul, próximo à passarela

Na noite desta segunda-feira, 18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 02 viaturas e 08 Militares, referente a um atropelamento de pedestre na EPIA Sul, próximo à passarela em frente à antiga concessionária Mercedez-Bens, Candangolândia, DF.

As equipe de socorro ao chegarem no local, se depararam com uma vítima, a senhora A.R.S.L., 58 anos, logo abaixo da passarela de pedestre, sentido Sobradinho.

Após avaliação, foi imediatamente providenciado pelo CBMDF seu transporte ao IHBDF, apresentando fratura exposta na perna e suspeita de traumatismo craniano (TCE) ela estava com o nível de consciência reduzido, desorientada e instável.

O veículo envolvido, uma moto Yamaha/XT de cor preta, conduzida pelo senhor S.M.S.L., idade não informada, foi atendido e transportado pelo SAMU ao IHBDF, apresentando escoriações superficiais pelo corpo, estava consciente, orientado e estável.

Duas faixas da rodovia foram interditadas durante o atendimento.

A Perícia foi acionada e a cena ficou aos cuidados da PMDF.