Atriz que participou do filme Harry Potter revelou que foi estuprada na adolescência

PUBLICIDADE

Durante o podcast “We Can’t Talk About Tha Right Now”, a atriz Jessie Cave, que interpretou Lilá Brow em “Harry Potter”, contou que foi estuprada por seu professor de tênis quando tinha 14 anos.

Ela e a irmã brincavam durante o programa quando a atriz fez a revelação. “Para ser justa, acne e aparelho são ruins, mas acho que estupro aos 14 anos é muito pior. Por seu treinador de tênis, em alguém em quem você confiava, que estava em uma posição de poder”, disse Jessie Cave.

“Meu estupro significou que eu tive uma adolescência completamente diferente e início dos vinte anos para você, porque, em retrospecto, eu ainda estava me recuperando e minha jornada sexual, em um caminho completamente anormal em relação ao seu”, completou a atriz.

Jessie Cave participou de ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’, ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1’ e ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2’.