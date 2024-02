Atriz morre atropelada enquanto arrumava o pneu de carro

A modelo havia parado às margens da rodovia para resolver um problema na roda de seu veículo, quando foi atingida por outro carro

Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos, foi atropelada no acostamento da GO-217, enquanto retornava de Caldas Novas para Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, Kamylla havia parado às margens da rodovia para resolver um problema na roda de seu veículo, quando foi atingida por outro carro.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (13), nas proximidades de Piracanjuba. Conforme relato da PM, Kamylla estava acompanhada por duas amigas. A motorista do carro percebeu que uma das rodas dianteiras apresentava possíveis defeitos, o que as levou a parar o veículo no acostamento da estrada. Ao investigarem, perceberam a ausência de parafusos na roda.

Kamylla prontificou-se a realizar o reparo, mas enquanto estava envolvida na tarefa, foi brutalmente atingida por outro veículo. O impacto causou ferimentos graves na jovem, que, infelizmente, não resistiu. Apesar do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os médicos chegaram tarde demais, encontrando-a sem sinais vitais.

O veículo responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar assistência. Segundo o relato das amigas da vítima à PM, elas não conseguiram fornecer detalhes sobre o carro, exceto que seguia na mesma direção do veículo delas.