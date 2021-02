Atriz fica com nariz necrosado após cirurgia estética

PUBLICIDADE

Uma atriz chinesa compartilhou fotos em que aparece com parte do nariz necrosado. A publicação tem o intuito de alertar as pessoas sobre os perigos da cirurgia plástica.

Gao Liu ficou alguns meses afastada da função e não havia dado notícia até agora, quando veio a justificar a ausência. Ele informou que passou por um “incidente cirúrgico cosmético” que a deixou com necrose no nariz.

A atriz se submeteu ao procedimento estético para aperfeiçoar o nariz e impulsionar a carreira. Na China, esse tipo de intervenção cirúrgica tem ganhado popularidade. No entanto, o caso de Gao reacendeu o debate sobre os riscos da operação.

Após os resultados desastrosos, Gao enfrentou problemas de saúde mental e acabou por ser hospitalizada durante dois meses. Devido à extensão dos danos, não será possível fazer uma cirurgia reconstrutiva por pelo menos um ano, contou.