Atriz de Esquadrão Suicida dá dicas sobre masturbação feminina

A masturbação feminina é tabu há muito tempo, mas aos poucos vem ganhando espaço na mídia através de especialistas e até mesmo celebridades que ousam quebrar o silêncio e falar mais abertamente sobre o assunto.

O que é muito importante para quebrar uma série de paradigmas em relação à sexualidade feminina.

Por muito tempo a masturbação feminina foi vista como algo repugnante, contribuindo para que o papel da mulher como objeto sexual voltado apenas ao prazer do homem se intensificasse, causando o distanciamento das mulheres do próprio corpo e prazer.

Portanto, o papel de pessoas como a atriz do Esquadrão Suicida, Cara Delevingne, que em diversos momentos de sua carreira teve a coragem de se posicionar publicamente sobre o assunto, é tão importante para que cada vez mais padrões tóxicos com relação ao papel da mulher na sociedade sejam quebrados.

A opinião da Atriz sobre masturbação feminina

Cara Delevingne mais uma vez tocou no assunto em entrevista recente, contando que pratica a masturbação feminina, e encorajando outras mulheres a também conhecerem melhor seus próprios corpos se assim desejarem, sem levarem em conta estigmas antiquados.

Também se posicionou a favor de que mulheres possam falar abertamente sobre o que lhes dá prazer ao invés de se preocuparem apenas em dar prazer ao homem.

Dicas para mulheres que desejam praticar masturbação

Você sabia que masturbação tem a ver até mesmo com o autocuidado e amor próprio?

Para desenvolver o amor próprio é muito importante o autoconhecimento. Conhecer o próprio corpo também faz parte deste processo.

A maioria das mulheres pode ter algum tipo de bloqueio com relação ao assunto, por culpa ou vergonha, por isso a prática é muito mais comum entre homens do que em mulheres.

Mas não tem nada de errado em ver conteúdos xxx e tocar o próprio corpo para ter prazer.

Talvez estas dicas te ajudem a começar

Começar devagar, tocando os seios e acariciando partes do corpo que levem ao prazer pode ser um ótimo primeiro passo.

A estimulação do clitóris é uma das formas mais simples de masturbação feminina, por ser uma área extremamente sensível, podendo ser feito simplesmente usando os dedos.

Mas se você quiser intensificar ou mudar este estímulo, o uso de um vibrador pode ajudar muito – ele pode fazer todo o trabalho sozinho.

Uma dica interessante é que ele tenha pelo menos três velocidades, assim você pode ir ajustando até encontrar o ideal para você.

O clitóris pode aumentar de tamanho quando estimulado, assim como o órgão sexual masculino que se dilata durante a ereção.

Nem todas as mulheres sentem prazer no clitóris, por isso que também é importante saber que há uma outra área que pode oferecer grande prazer que é o ponto G, localizado de 5 a 7,5 cm dentro da parede interior da vagina, que pode ser estimulando com a introdução do dedo.

Estas são apenas algumas dicas que podem ajudar, mas só é possível entender os próprios gostos através da prática. A masturbação e o prazer são extremamente particulares, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra.

A própria atriz Cara Delevingne contou ter participado de um seminário onde recebeu dicas práticas ao vivo e presencialmente sobre como se masturbar.