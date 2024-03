Ator é preso por violar medidas protetivas no PI

Caio Antures ficou conhecido por seu papel como Jesus na encenação da Paixão de Cristo

O ator Caio Henrique Lima Ribeiro Antunes, mais conhecido como Caio Antures, de 25 anos, foi detido em flagrante nesta quinta-feira (29) por violar medidas protetivas relacionadas a um caso de violência doméstica. A prisão ocorreu no bairro Cristo Rei, localizado na Zona Sul de Teresina.

Caio Antures ficou conhecido por seu papel como Jesus na encenação da Paixão de Cristo do Monte Castelo, um dos maiores espetáculos da Via Sacra na capital piauiense.

Após o incidente, medidas protetivas foram estabelecidas, incluindo uma distância mínima a ser mantida entre a vítima e seus familiares, além da proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

Conforme registros do processo, em julho de 2023, a vítima relatou uma nova agressão.

A prisão preventiva do ator foi inicialmente ordenada em 26 de julho do mesmo ano, mas ele recorreu e conseguiu que fosse revogada em setembro. No entanto, no início de fevereiro, a revogação da prisão foi anulada em decisão superior.

Assim, em 16 de fevereiro, foi decretada novamente a prisão preventiva, sendo o mandado cumprido nesta quinta-feira. Caio Antures permanecerá à disposição da Justiça enquanto responde pelas acusações.