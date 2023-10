Atirador mata um homem e deixa uma mulher ferida em SP

Testemunhas afirmaram que um veículo não identificado, seja carro ou moto, passou pelo local disparando

Em São Vicente, nesta segunda-feira (23). A Polícia Militar foi chamada ao local após relatos de tiros, encontrando o corpo de João Manoel Sardinha Júnior.

Testemunhas afirmaram que um veículo não identificado, seja carro ou moto, passou pelo local disparando. Uma funcionária, que estava dentro de um estabelecimento comercial próximo, relatou que ouviu os disparos e fugiu para os fundos da loja. Durante a fuga, foi atingida no pé direito pelos tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou duas vítimas no local. Infelizmente, João Manoel Sardinha Júnior já estava sem vida. A funcionária ferida recebeu os primeiros socorros no local do crime e foi posteriormente levada para o Hospital Municipal para receber tratamento médico. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi liberada após os procedimentos necessários.