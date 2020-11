Ataques de piranhas em praia assustam moradores no Pará

PUBLICIDADE

O constante ataque de piranhas tem assustado moradores de Itaituba, no Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, os ataque, que eram considerados raros, já ocorreram seis vezes nos últimos meses na praia de Aranamaí. Uma das vítimas, uma estudante de farmácia, de 24 anos, teve parte do dedo do pé arrancado pelos animais.

Welida Meneses relatou ao Portal Uol que o ataque ocorreu no dia 17 de outubro. De acordo com a jovem, ela estava sentada na beira da praia com um amigo. Após algum tempo, o rapaz saiu correndo da água e disse ter sentido algo passando pela perna.

“Quando olhei para entender o que estava acontecendo, vi que tinha uma mordida no meu dedo e fui me arrastando para fora da água. Foi aí que percebi que tinha arrancado a parte de trás do meu dedo, a cabeça do dedo, pela lateral”, explicou Welida ao Uol.

A jovem foi socorrida por frequentadores do local e levada de lancha para a cidade para ser atendida em um hospital. “Os médicos nem acreditaram quando viram, mas confirmaram que o ferimento assim só podia ser feito por um peixe”, contou a estudante. O ferimento levou 8 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não sei como vai ficar para andar agora, se vou ficar desequilibrada para andar. Estou andando com pé de lado agora”, lamentou. Ela disse ainda que não pretende voltar à praia tão cedo. “Não tenho coragem de ir mais, não. Sinceramente, não posso arriscar que aconteça de novo”.

De acordo com os bombeiros, existem dois possíveis motivos para os animais estarem atacando os banhistas: ou os animais estão se sentindo ameaçados, ou foram atraídos pela comida que é jogada pelos frequentadores da praia.