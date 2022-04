Atacadista de alimentos é autuada por propaganda enganosa em Goiânia

O Procon informou que o estabelecimento anunciou vários produtos de hortifruti pelo preço de R$0,99 o quilo ou unidade

Uma atacadista de alimentos foi autuada nesta terça-feira (26) pelo Procon Goiás. A empresa fica localizada no Setor Novo Horizonte, em Goiânia, e recebeu a fiscalização após receber 18 denúncias da prática de propaganda enganosa.

O Procon informou que o estabelecimento anunciou vários produtos de hortifruti pelo preço de R$0,99 o quilo ou unidade. No entanto, os clientes encontravam as prateleiras e gôndolas vazias.

A promoção era divulgada nas redes sociais e estava programada para os dias 26 e 27 de abril. Além disso, foram anunciados na oferta itens como produtos de limpeza e higiene pessoal, macarrão instantâneo, gelatina e biscoito.

A empresa foi autuada com base Código de Defesa do Consumidor (CDC), com base no artigo que proíbe a publicidade enganosa, além do inciso que obriga a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, entre outros.

A empresa terá o prazo de 20 dias para apresentar defesa e poderá pagar uma multa com o valor que varia de R$ 754 a R$ 11,3 milhões, a depender da natureza da infração, faturamento da empresa e se há ou não reincidência.