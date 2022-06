Astro da NBA é flagrado pedindo esmola nas ruas dos EUA

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, ele aparece segurando um papelão e cumprimenta um motorista que o reconheceu

O norte-americano Delonte West, ex-jogador de basquete que atuou por quase uma década na NBA, foi flagrado pedindo esmola nas ruas dos EUA.

O fato ocorreu no último fim de semana em uma avenida na cidade de Alexandria, que faz parte do estado de Virgínia, no sudeste do país.

West, que jogou profissionalmente como ala-armador e hoje tem 38 anos, defendeu grandes equipes como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers durante sua carreira, que durou nove temporadas. O jogador chegou a atuar lado a lado com LeBron James.

FLAGRA NÃO É NOVIDADE

Não é a primeira vez que o ex-jogador é visto nas ruas. Diagnosticado com distúrbio bipolar há mais de dez anos, o norte-americano foi visto descalço e com trajes sujos em um estacionamento em Houston ainda em 2016.

Desde então, West é visto ocasionalmente em situação precária por fãs que o reconhecem nas vias públicas.

Ele chegou a receber uma ajuda médica custeada pelo dono do Dallas Mavericks quando seu vício em drogas se tornou público, mas voltou a aparecer pedindo esmola pouco tempo depois.