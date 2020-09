Asteroide potencialmente perigoso se aproxima da Terra nesta segunda-feira

PUBLICIDADE

De acordo com a National Aeronautics and Space Administration (NASA), o asteroide 2020 QL2, com tamanho entre 53 e 120 metros, passará próximo da Terra nesta segunda-feira (14).

O objeto astronômico foi visto pela primeira vez em 14 de agosto deste ano e, mais recentemente, em 3 de setembro, de acordo com o relatório da Express UK. A NASA estima que a rocha espacial ainda passará próximo ao planeta outras 10 vezes até setembro de 2044. O objeto poderá atingir uma velocidade de quase 38.620 km/h (24.000 mph). Atualmente o QL2 está viajando a 10,5 quilômetros por segundo (6,52 milhas por segundo).

Apesar de ser considerado potencialmente perigoso e ser classificado pela NASA como um Objeto Próximo à Terra (NEO), o asteroide quase não tem chance de atingir o planeta. No instante de maior proximidade, a agência estima que o objeto ficará a cerca de dez vezes a distância entre a Lua e a Terra.

A agência classifica o corpo rochoso como um NEO, porque ele possui um periélio de menos de 1,3 unidades astronômicas (au). Os Asteroides Potencialmente Perigosos (PHAs) são aqueles que têm a Distância Mínima de Intersecção da Órbita Terrestre (MOID) de 0,05 au (ou 7,4 milhões de quilômetros) ou menos e medem mais de 460 pés de diâmetro.