Assim como as avós, orcas também cuidam de netos

É inquestionável que as vovós foram fundamentais na nossa vida e são muito importante nas famílias pois sempre cuidam das crianças com muito afeto e carinho. No mundo animal isso acontece também. As baleias, mais especificamente as orcas, cuidam de seus filhos e netos. Um estudo revelou esta espécie consegue viver mais tempo depois a menopausa em razão de cuidar da família, dos seus filhos e netos.

A pesquisa foi publicada na revista nature. Especialistas em vida marinha examinaram os dados coletados por um período de 43 anos. Assim puderam reconhecer os motivos que fazem a menopausa (fase não reprodutiva) acontece nessa espécie da baleia.

Isso ocorre porque as orcas têm o objetivo de alongar sua vida para participar do crescimento e proteger seus filhotes. O estudo explicou que o desenvolvimento e sobrevivência da família de orcas depende da experiência de seu caçador, que por muitas das vezes é a avó. Ela pode viver por 80 anos.

A avó orca ajuda sua família a encontrar alimentos e sobreviver. Assim, os especialistas comprovaram que as fêmeas vivem mais tempo dentro de um grupo enquanto os machos terminam de procriar e abandonam sua família.