Assassinato macabro assusta Cuiabá

Em Cuiabá, no Bairro Parque Cuiabá, o jovem Roger André Soares da Silva, de 29 anos, foi encontrado morto dentro da casa dele. O crime chamou atenção da polícia porque o corpo estava em meio a cruzes desenhadas com o sangue da vítima. O principal suspeito é o namorado de Roger.

Desde o descobrimento do assassinato, o namorado encontra-se foragido. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) diz que o crime está sob investigação e o suspeito segue sendo procurado.

No boletim de ocorrência, a Polícia Militar informou que Roger levou mais de 30 facadas.

A vítima e o companheiro moravam de aluguel na casa. O dono do imóvel estava viajando e o corpo foi encontrado por uma vizinha que não conhecia Roger.

Ela é amiga dos donos do imóvel e foi ao local para saber se estava tudo bem.

Ao chegar na residência, se deparou com a vítima caída no chão e com diversos golpes de facas. A vizinha acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.

Investigação

O crime está sob investigação da DHPP, o delegado Olímpio da Cunha Fernandes Junior está a frente do caso, segundo ele, tudo leva a crer que foi um crime passional e foi descartada suspeita por homofobia.