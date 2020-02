Assaltante leva anel de ouro e celular de vítima, após anunciar o assalto por bilhete

PUBLICIDADE 

Uma jovem vítima de roubo procurou a Polícia Civil após ser abordada por um homem que entregou um bilhete anunciando um assalto. O crime aconteceu na empresa em que a mulher trabalha, na última terça-feira (18), em Sorriso, Mato Grosso.

“Fica de boa. Quero o celular, dinheiro e joias”, diz uma parte do bilhete, que ainda pedia para que a vítima agisse normalmente, que qualquer reação brusca por parte dela poderia fazer com que ele agisse com violência.

A mulher de 19 anos entregou o bilhete usado pelo criminoso às autoridades, que tentam identificá-lo por meio das câmeras de segurança da empresa. O homem arrancou um anel de ouro do dedo dela, pegou o celular e fugiu do local.

Ainda segundo a vítima, o homem ficou o tempo todo com a mão embaixo da blusa, parecendo estar armado. A Polícia Civil investiga o caso.