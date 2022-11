Assaltante faz idoso de refém em ônibus e é morto no RJ

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento nas proximidades, quando uma mulher informou sobre o assalto no ônibus

Um homem fez um idoso de refém na tarde de ontem (14), no Rio de Janeiro, após tentar assaltar um ônibus. Ao liberar a vítima, o assaltante trocou tiros com a polícia e acabou morto.

Segundo testemunhas, o suspeito tentou roubar o ônibus e, ao sair do veículo, fez o idoso de refém. Em vídeos que circulam as redes sociais é possível ver outras pessoas descendo do ônibus, fugindo do assalto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do RJ (CBMRJ), a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas, ao chegar no local, o homem já estava morto por um disparo no tórax.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento nas proximidades, quando uma mulher informou sobre o assalto no ônibus. Quando chegaram ao local, os militares formaram um cerco coletivo, o que fez o assaltante deixar o ônibus.

O idoso feito de refém passa bem, mas um vendedor que estava próximo ao local do assalto acabou ferido na perna e foi encaminhado para o hospital.