Árbitro é baleado durante partida de futebol na Argentina

Na versão da polícia, o suspeito está foragido após fugir de moto por entre as plantações de cana vizinhas ao campo

Um árbitro de futebol foi baleado durante uma partida de futebol amador disputada na Argentina, no sábado (30). Oscar Antonio Pérez, de 48 anos, foi levado às pressas para o hospital e está internado.

Testemunhas contam que Pérez estava descansando na beira do campo, em uma mesa, no intervalo do jogo disputado na cidade de Yerba Buena, na província de Tucumán. Ele ouviu um homem chamar por seu nome no alambrado do campo, aproximou-se do local para saber o que ele queria e então foi atingido por dois disparos.

Na versão da polícia, o suspeito está foragido após fugir de moto por entre as plantações de cana vizinhas ao campo. De acordo com o delegado local, Héctor Falcón, o árbitro “está na UTI, para melhor acompanhamento, e ainda se encontra sob risco”. A vítima está internada no Hospital Ángel C. Padilla, na cidade vizinha e capital da província, San Miguel de Tucumán.

Além de árbitro, Pérez também presta serviço ao mesmo hospital em que está internado, como segurança particular. Ele ainda ocupa cargo de supervisor do campeonato amador do qual o jogo em questão faz parte. Segundo comunicado da organização, o caso “não tem a ver com o campeonato”.