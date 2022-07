Após sofrer tentativa de golpe, pizzaria faz pegadinha com o cliente

O cliente afirmou não ter feito o Pix falso por maldade e mandou uma mensagem dizendo que ‘roubou para comer’

Robson Costa, dono de uma pizzaria da Zona Lesta de Terezina, no Piauí, fez uma pegadinha com um cliente que tentou comprar uma pizza com Pix falso na última segunda-feira (25). Esta não foi a primeira vez que o homem tentou aplicar o golpe, por isso, o empresário pensou em uam forma de reverter a situação.

A alternativa encontrada foi mandar uma pizza sem recheio e uma garrafa de refrigerante com suco em pó e sal dentro. Além disso, mandaram também um pênis de borracha com a refeição. O cliente afirmou não ter feito o Pix falso por maldade e mandou uma mensagem dizendo que ‘roubou para comer’, e que vai devolver o brinquedo.

Foto: Arquivo Pessoal

Entretanto, depois da divulgação desse caso, outro empresário, dono de uma loja que comercializa bebida alcóolica, postou no grupo de empreendedores da região que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez, pedindo cervejas.