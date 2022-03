Após ser ameaçado, pai mata filho em BH

Este não teria sido o primeiro conflito entre eles, já que o filho estaria envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência

Após ser ameaçado com uma faca, um pai, de 53 anos, matou o filho, de 24 anos, com um tiro no peito. O caso aconteceu em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (08).

Segundo o pai, ao ser ameaçado teria sacado o revólver para se defender e atirou. Segundo as polícias Militar e Civil do estado, este não teria sido o primeiro conflito entre eles, já que o filho estaria envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência.

Ainda de acordo com o pai, por volta das 18h de segunda (07), a vítima teria chegado em casa já o ameaçando. Ele teria supostamente exigido que os pais deixassem a casa, pois ele queria morar sozinho. “Quando eu retornar, não quero vê-los mais aqui. Caso contrário, vou te matar”, teria dito.

Depois das ameças, o pai procurou a polícia e contou o que havia acontecido. Uma equipe foi até a casa, porém, ao ser questionado, o filho negou as acusações.

Às 23h, a vítima teria saído de casa e retornado às 5h, completamente transtornado. Foi então que a briga e ameaças começaram. Assustado, o pai correu até o quarto e pegou a arma e atirou uma única vez. Após isso, ele ligou novamente para a polícia e contou o que havia acontecido.