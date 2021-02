Após disputa judicial, mãe dá à luz bebê com ‘meio coração’

PUBLICIDADE

A gerente administrativa Gabriella Castro Silva, de 30 anos, enfim deu à luz Elisa, que nasceu com a rara síndrome do “meio coração”. Para isso, a mãe teve que enfrentar uma disputa judicial para que o plano de saúde arcasse com os custos do parto e do tratamento da criança.

Gabriella é moradora de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Desde que tomou ciência da condição da filha, ela luta para realizar o parto em um hospital de referência em São Paulo-SP, custeado pelo plano de saúde. A criança foi diagnosticada com Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), quando ainda estava na barriga da mãe.

Elisa nasceu por volta das 20h30 dessa segunda-feira (8) no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, com 2,8 kg. Atualmente, a criança está internada em uma Unidade de Terapia intensiva. A família poderá visitar a menina nesta terça-feira (9).

Até que Gabriella tivesse seu direito reconhecido, foram expedidas quatro decisões da Justiça de Goiás. Elisa ainda deve passar por ao menos três cirurgias nos primeiros dias de vida, segundo informaram os médicos.

Segundo a Prefeitura de Senador Canedo, o Iamesc já depositou na conta do hospital R$ 400.684,52. No entanto o instituto alega que o Hospital Beneficência Portuguesa aumentou o valor do orçamento em R$ 100 mil após a decisão judicial mais recente.