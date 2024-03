Após discussão por aluguel, homem crava faca na cabeça de inquilina em SP

O crime ocorreu em 27 de outubro do ano passado

Um homem de 42 anos foi detido por tentativa de homicídio contra sua inquilina de 47 anos, após uma discussão sobre o valor do aluguel. O incidente ocorreu em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

O agressor foi preso na tarde de terça-feira (12), no bairro Balneário Flórida Mirim, na mesma cidade. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 27 de outubro do ano passado, após um desentendimento sobre o aluguel.

Na ocasião, a Polícia Militar foi chamada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encontrou a vítima caída no chão, no bairro Balneário Regina Maria.

Mesmo ferida, a vítima relatou à polícia que havia discutido com o proprietário da casa em que residia como inquilina. De acordo com seu relato, o homem teria arrombado a porta e a golpeado com uma faca na cabeça.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agenor de Campos, onde passou por exames de raios X para avaliar a extensão da lesão e iniciar o tratamento.

Devido à gravidade do ferimento, a vítima foi transferida para o Hospital Irmã Dulce, onde foi submetida a uma cirurgia. A lâmina da faca foi entregue à polícia por um funcionário da unidade de saúde quatro dias após o crime.

Após investigações, os policiais da Delegacia Sede de Mongaguá, com um mandado de prisão temporária em mãos, localizaram o agressor em um imóvel com um estabelecimento comercial em frente, local onde ele mora e trabalha.

O homem foi levado ao Pronto-socorro Central para exame médico, o qual não constatou lesões. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia e, posteriormente, encaminhado para a prisão.