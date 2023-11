Após discussão mulher mata o própio irmão esfaqueado

O homem foi golpeado no peito com uma faca pela própria irmã

Na madrugada deste domingo (12), em Sarandi, noroeste do Paraná, um homem de 32 anos perdeu a vida vítima de esfaqueamento. Jean Carlos Pierini da Silva Frez foi golpeado no peito com uma faca pela própria irmã, de 29 anos, após uma acalorada discussão, de acordo com informações do Plantão Maringá.

O incidente ocorreu no Jardim Novo Panorama, especificamente na Rua Vaz Caminha.

Após ser socorrido, Jean foi conduzido ao Hospital Metropolitano de Sarandi, mas, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A irmã, apontada como autora do crime, teria deixado o local