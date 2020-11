PUBLICIDADE

Após uma denúncia anônima, policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF apreenderam mais de 300 quilos de cocaína que estavam escondidos no casco de uma embarcação, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza.

De acordo com informações do G1, a droga tinha como destino final a Europa. A DRE afirmou que o entorpecente estava distribuído em vários tabletes.

A Receita Federal e o Corpo de Bombeiros do Ceará também participaram da ação, que até o momento não prendeu ninguém.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificação da origem da droga e dos suspeitos. Segundo o G1, o Porto de Pecém ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.