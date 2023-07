Após bater em anta, jovem de 22 anos morre na BR-265

O Corpo de Bombeiros acredita que a motociclista tenha sido surpreendida pelo animal, e ao bater perdeu o controle da direção e caiu na via

Na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 5h30 da manhã, uma jovem de 22 anos, perdeu a vida após colidir com uma anta, em Nova Andradina. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sozinha e seguia sentido Bataguassu.

O Corpo de Bombeiros acredita que a motociclista tenha sido surpreendida pelo animal, e ao bater perdeu o controle da direção e caiu na via.

Com a queda, a jovem bateu a cabeça e faleceu no local. O animal também morreu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, juntamente com a perícia.