119 anos depois, livro é devolvido a biblioteca dos EUA

O livro foi encontrado por um bibliotecário que preparava uma doação, e mesmo após mais de um século, ainda tinha boas condições

A biblioteca é um local onde você pode pegar um livro, desfrutar de sua história e, depois, devolver, para que outras pessoas possam ter a mesma experiência. Mas isso não foi o que aconteceu na Biblioteca Pública de New Bredford, nos Estados Unidos, onde uma pessoa retirou o livro “An Elementary Treatise on Electricity” (Um Tratado Elementar sobre Eletricidade, em português), de James Clerk Maxwell, e nunca mais o devolveu.

O aluguel está datado do dia 14 de fevereiro de 1904, e 119 anos depois, um bibliotecário na Virgínia Ocidental estava organizando uma doação de livros quando viu o texto científico e percebeu que fazia parte da coleção da biblioteca de New Bredford. Com seu olhar atento, ele ainda viu que a obra não havia sido carimbada como “retirado”, indicando que ele não havia sido descartado.

Mesmo após mais de um século, o livro ainda estava em boas condições. A diretora da biblioteca que teve a obra devolvida disse, porém, que ela não é considerada uma edição rara. A descoberta e o retorno do livro mostram a durabilidade da palavra impressa.