Após assalto, ator Thiago Rodrigues fica ferido

O ator ficou desacordado e só foi encontrado na manhã de domingo (11), quando foi levado para a emergência do Hospital Miguel Couto

Uma foto mostra os ferimentos do ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, após um assalto na saída de um bar na Gávea, Zona Sul do Rio, no sábado à noite (10).

Ele passou por procedimento de sutura e recebeu alta do hospital.

“O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea) e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime”, informou a corporação em nota.



Segundo Thiago, ele foi cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo e, ao tentar fugir, o ator teria sido brutalmente agredido.

Ator fez exames e foi liberado



Thiago só acordou na manhã do domingo, sendo cuidado por uma comerciante que expõe na feira de antiguidades da Praça Santos Dumont, e que o ajudou a ser encaminhado para o hospital.

“A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Thiago deu entrada na unidade na manhã deste domingo (11), fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado”, informou a assessoria de imprensa da Secretária Municipal de Saúde.