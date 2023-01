Após agressão do marido, mulher pula do carro em movimento

O homem, de 43 anos, foi encontrado por policiais militares na região onde morava com a esposa

Uma mulher de 26 anos deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, na madrugada deste domingo (8), após ter pulado do carro em movimento enquanto fazia um passeio com o marido, pelo qual ela teria sido agredida e ameaçada de morte. O homem, de 43 anos, foi encontrado por policiais militares na região do Bairro Santo Antônio, onde morava com a esposa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia, enquanto estava na unidade de saúde, que ela e o marido estavam bebendo em casa, quando ele teria chamado ela para dar um passeio de carro pelo bairro.

Durante a saída, o homem teria começado a agir de maneira estranha, ficando nervoso e acelerando o carro diversas vezes, como se fosse causar um acidente. Além disso, ele ainda teria agredido a vítima com socos e dito que iria matá-la.

Com medo, a vítima aproveitou um momento em que a velocidade do carro diminuiu e pulou do veículo em movimento. Apesar de ter ralado a perna, ela ainda conseguiu correr e se esconder em uma região de mata.

Após isso, a mulher conseguiu chegar até uma UPA na cidade, mas foi encaminhada pelos policiais até a delegacia, pois se recusou a receber atendimento médico.

No caminho, a equipe policial encontrou o suspeito, andando a pé pelo bairro. Ele foi detido e também levado para a delegacia. Na cintura dele, os policiais encontraram uma faca.

O homem foi levado para uma unidade da Polícia Civil. Ele deve responder por lesão corporal e ameaça. A polícia investiga o caso.