Após achar que estava infectado com coronavírus, pai se enforca para proteger família na Índia

O coronavírus têm assustado muitas pessoas ao redor do mundo. Foi o que aconteceu com o pai Bala Krishna, que morava na índia. Assustado com a possibilidade de estar com o coronavírus, ele se suicidou em uma tentativa de salvar sua família.

Durante um surto, ele chegou a jogar pedras em seus familiares para mantê-los longe. Seus parentes relataram que ele estava obcecado assistindo vários vídeos sobre a propagação do coronavírus no mundo e acabou se convencendo erroneamente que estava infectado.

Segundo o filho dele, Bala Murali, o pai chegou a ir a um hospital na semana passada, pois estava com febre, mas os médicos o diagnosticaram com uma febre viral. Os especialistas disseram a ela na ocasião que seu caso não era uma infecção por coronavírus, pois havia apenas três casos na índia e nenhum em Andhra Pradesh, local onde a família mora.

Porém, o homem não foi convencido e pediu para família manter distância. Com 50 anos, o agricultor trancou sua mulher e filhos em casa e acabou se enforcando perto do túmulo de sua mãe.

Sua esposa tentou ligar para os vizinhos para eles abrirem o local onde ela estava presa, mas quando conseguiu sair, já era tarde demais. Bala Murali diz que chegou a procurar ajuda do governo ao perceber o desespero do pai, mas o falaram para ficar tranquilo e só tentar acalmá-lo.

O coronavírus já causou mais de mil mortes e infectou mais de 44 mil pessoas ao redor do mundo. No Brasil, são sete casos suspeitos e nenhum confirmado.