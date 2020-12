Aos 101 anos, idoso vence Covid-19 e comemora entregando cestas básicas vestido de Papai Noel

PUBLICIDADE

Um idoso, de 101 anos, que ficou curado após contrair a Covid-19 decidiu comemorar o natal e a recuperação nessa quarta-feira (23), vestido de Papai Noel. Antônio Medeiros Magalhães, conhecido como seu Mocinho, participou de uma ação para entregar diversas cestas básicas às famílias da comunidade Morro do Ouro, no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza-CE.

Por ser do grupo de risco, o idoso não entrou em contato direto com as famílias que receberam as cestas básicas. Durante a entrega, seu Mocinho desejou feliz Natal e acenou de longe para quem recebia a ajuda. Ele teve a ajuda do filho, o mecânico Negreiros Magalhães.

Negreiros relatou ao Portal G1 que o pai contraiu a Covid-19 no pico da pandemia. Seu Mocinho conseguiu se recuperar da doença sem ficar com sequelas.

O filho do idoso relatou ainda que acabou contraindo a doença enquanto cuidava do pai. Na ocasião, Negreiros precisou ser internado em um hospital para tratar a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cestas básicas foram doadas por uma faculdade particular para a Associação dos Moradores do Bairro Jacarecanga e Adjacências (AMBJA). No dia 11 de dezembro, a associação também recebeu vários brinquedos para doação, e seu Mocinho compareceu para realizar as entregas.