Ao comemorar saída da prisão, homem volta para cadeia por pilotar bêbado

Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita por populares que passavam pelo local

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante ao pilotar embriagado e tentar atropelar duas vezes um pedestre. Segundo a polícia, o crime ocorreu, nessa terça-feira (26), quando o suspeito comemorava a saída da prisão, em Dourados, a 229 km de Campo Grande.

À polícia, as pessoas relataram que dois homens estavam brigando. No local, a polícia foi informada pela vítima, de 29 anos, que o suspeito teria tentado atropelá-lo com uma motocicleta e dirigia em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Ainda conforme o relato, a vítima disse que seguia para o trabalho quando o autor tentou por duas vezes jogar a moto na direção dele.

Durante o depoimento, ao ser questionado sobre o uso de bebida alcoólica, o suspeito informou que foi liberado do sistema prisional e foi comemorar. Ainda conforme as autoridades, o suspeito se recusou a passar pelo teste de bafômetro.

A moto não possui registro e o suspeito não soube dizer quem é o dono do veículo. Diante dos fatos, o homem foi conduzido junto da motocicleta para a Delegacia de Pronto Comunitário (Depac) de Dourados, onde o caso foi registrado como condução de veículo com capacidade alterada, tentativa de homicídio e também por dirigir veículo sem permissão.