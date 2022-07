Ao cobrar dívida, idoso é baleado com quatro tiros em Campo Grande

Na quinta-feira, 07, um idoso, de 61 anos, foi baleado com quatro tiros no bairro Jardim Los Angeles, após cobrar uma dívida de R$ 400

Na noite de quinta-feira, 07, um idoso, de 61 anos, foi baleado com quatro tiros no bairro Jardim Los Angeles, após cobrar uma dívida de R$ 400. O autor dos disparos já teria ameaçado a vítima, conforme o registro policial.

A Polícia Militar foi chamada no início da noite até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após o idoso dar entrada no local com ferimentos de arma de fogo. Durante a ocorrência foi constatado que o homem era foragido da Justiça.

Consciente, o idoso relatou aos militares que foi baleado ao cobrar uma dívida de R$ 400, de um homem conhecido como “Adão”.

O autor teria dito que o mataria caso fizesse a cobrança. “Te pago somente na bala”, avisou o homem que disparou contra a vítima, e em seguida, fugiu.

A vítima foi socorrida por um amigo e levado até a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. O homem foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, sendo dois no abdômen, um no antebraço esquerdo e outro de raspão no antebraço direito.

O homem foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, conforme boletim de ocorrência.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol) como homicídio na forma tentada.

O autor dos disparos não foi localizado e o caso será investigado pela Polícia.