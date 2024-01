Aniversário de cidade vira guerra de comida no CE

O evento festivo proporcionou um bolo de vários metros de comprimento para ser compartilhado com a população

A celebração do 38º aniversário de emancipação de Icapuí, no litoral-leste do Ceará, se transformou em uma divertida, porém caótica, “Guerra de Bolos”.

As imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais retratam a agitação e a confusão na Praça Central Adauto Róseo, onde as pessoas disputavam pedaços da guloseima, resultando em uma autêntica batalha de bolos.

A correria ultrapassou as barreiras das grades de proteção, derrubou mesas e cadeiras, enquanto os participantes se envolviam em arremessos de bolo uns nos outros. A “guerra de bolo” testemunhou cenas de rostos cobertos de bolo, porções da sobremesa no chão e até mesmo brigas pelo desejado pedaço do doce.

Algumas pessoas optaram por coletar pedaços de bolo caídos no chão, acondicionando-os em sacos e recipientes plásticos.