Analista de computação é suspeito de ter estuprado 20 mulheres

Um analista de computação, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (19) suspeito de estuprar uma estudante de 19 anos. Após o homem ter sido preso, outras 19 mulheres relataram terem sido abusadas por ele.

As autoridades chegaram até o suspeito através de imagens das câmeras de segurança da região, no Setor União, em Goiânia-GO. Na gravação, é possível ver o momento do ataque. O homem caminha ao lado da estudante, agarra a jovem e a leva para a porta de um estabelecimento fechado, onde passa a mão nas partes íntimas da vítima.

Segundo a polícia, o suspeito bateu a cabeça da mulher diversas vezes contra a parede. Ainda de acordo com os policiais, o homem correu após a vítima gritar por socorro.

O crime, que aconteceu na noite de quarta-feira (18), está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). O homem nega o crime.