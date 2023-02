Anaconda aparece em avenida no centro de Belém

O animal, com cerca de seis metros de comprimento, assustou moradores da região, que acabaram capturando a cobra

Uma sucuri-verde, espécie considerada a maior serpente do mundo, apareceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, no centro de Belém, nesta quinta-feira (2). Imagens da captura foram registradas em vídeo e compartilhadas nas redes sociais.

A serpente apareceu no bairro da Sacramenta. A cobra foi capturada por populares e amarrada próximo a uma Unidade de Saúde até a chegada de uma equipe do Batalhão de Polícia Ambiental, que resgatou o animal. Imagens da captura foram registradas em vídeo e compartilhadas nas redes sociais.

Maior serpente do mundo



A maior cobra do mundo vive no Brasil nas florestas amazônicas e pântanos. Elas são carnívoras, sendo suas presas porcos selvagens e veados, envolvendo seus corpos ao redor delas e as estrangulando até a morte.

A anaconda da espécie Eunects Murinus cresce até um comprimento de 9 metros e pode pesar até 250 quilos, equivalente ao comprimento de um ônibus escolar. Normalmente, as anacondas verdes femininas são maiores que os machos.

Aparição de cobras em cidades amazônicas



As sucuris habitam áreas alagadas, áreas de rio, mangue. Neste período de chuva, conhecido como “inverno amazônico”, é comum que essas cobras apareçam também em áreas urbanas da região.

“Com crescimento populacional, as pessoas invadindo mais a floresta e essa tubulação que temos em Belém, que fazem conexões com os rios e lagos, é recorrente que essas serpentes venham pelos tubos. E elas vêm até a cidade atrás de alimento, que são os ratos e pequenas aves”, explica o biólogo Victor Hugo Costa.

O especialista destaca que, apesar de grande, a sucuri não ataca pessoas. Portanto, não é preciso entrar em pânico. “Muitas vezes, a pessoa fica assustada ao ver uma serpente porque elas crescem bastante, mas as serpentes não atacam, a não ser que a pessoa pise nela. A gente não indica que a pessoa tente manusear, por segurança”, diz.

A recomendação nesses casos é acionar o Corpo de Bombeiros ou Batalhão Ambiental para que façam a retirada com a técnica adequada para retirar esse animal e devolver para a natureza.