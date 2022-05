Alunos de colégio militar em Sobradinho foram campeões em campeonato de futsal

O time de futebol de salão formado por alunos do CED 03 de Sobradinho, foi campeão dos Jogos Regionais Escolares de Sobradinho

Na última quarta-feira, 18, o time de futebol de salão formado por alunos do Colégio Cívico-Militar CED 03 de Sobradinho e treinado pelo professor Clayton, foi campeão dos Jogos Regionais Escolares de Sobradinho.

A competição se iniciou no dia 24/04, sendo organizada pela Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Sobradinho, contou com a participação de 10 escolas, públicas e privadas. Os times são formados com estudantes militares entre 15 a 17 anos.

Em momento marcante, os alunos do CCM CED 03, prestaram continência quando o hino nacional brasileiro foi entoado na abertura da partida.

A continência é uma saudação militar e uma das maneiras de manifestar respeito e apreço aos seus superiores, pares, subordinados e símbolos nacionais.

O diretor disciplinar do CCM CED 03, CAP Condi, esclareceu que no colégio Cívico-Militar de Sobradinho, os alunos são ensinados sobre os valores cívicos e no momento do hasteamento da bandeira nacional, eles prestam continência.