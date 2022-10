Alunos de colégio estadual encontram larvas na comida

Estudantes relatam que insetos estão presentes nos alimentos desde quinta-feira (20), e outro afirma ter visto um rato entre as mesas

Alunos do Colégio Estadual Júlia Kubitschek, no Centro do Rio, flagraram larvas na comida servida pelo refeitório nesta segunda-feira (24).

A escola funciona em tempo integral, com carga horária de 12 horas diárias, das 6h às 18h, e serve três refeições durante esse período. Um aluno de 16 anos afirma que teve que jogar todo o seu almoço fora por conta das larvas e passou o dia com fome.

Ao reclamarem da situação com as merendeiras, tiveram como resposta risadas e uma justificativa de que seria orégano.

O que diz o governo



A direção da escola realizou uma reunião com representantes das turmas para entender a situação e afirma que revistou todas as panelas do almoço do dia.

A Secretaria de Estado de Educação admitiu a presença de insetos nos alimentos e interrompeu a merenda, recolhendo as refeições contaminadas. Em nota, a secretaria reforça que a empresa que presta o serviço foi notificada e o fornecedor trocado.

A pasta informa que instaurou um processo para apurar o caso e que vai reforçar as medidas sanitárias em todos os 1.231 colégios da rede estadual de educação.