Aluno de 10 anos ateia fogo em professora dentro de escola em Barra do Corda, no MA

Em uma escola a 346 km de São Luís, a professora, Vanusia de Sousa, teve parte do corpo queimado por um aluno de 10 anos

Na Escola Municipal Maria Safira da Silva, em Barra do Corda, a 346 km de São Luís, a professora, Vanusia de Sousa, de 39 anos, teve parte do corpo queimado por um aluno de 10 anos após ser atingida por um material inflamável.

Devido à gravidade dos ferimentos, a professora foi levada para uma Unidade de Pronto-Atendimento com várias queimaduras pelo corpo.

“Sobre o autor do fato, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) não permite que ele seja apreendido em flagrante porque ele não é adolescente. Somente a partir dos 12 anos. Mas nem por isso deixará de ser instaurado um procedimento policial para apurar a circunstância em que esse menor conseguiu adquirir material inflamável e agredir a professora, que foi enviada para um hospital em São Luís”, afirmou o delegado de Barra do Corda, Daniel Arruda.

Conforme o secretário municipal de Educação de Barra do Corda, Ramon Júnior, o aluno afirmou que a professora o advertiu por causa de uma discussão com uma colega de classe.

O menino confessou que pesquisou na internet acerca do inflamável, comprou em um posto de gasolina, e jogou contra a professora com o objetivo que a mesma não relatasse a discussão à mãe dele.