Alunas trocam socos após crise de ciúmes

Na última quinta-feira (14), duas alunas se agrediram em frente à escola onde estudam em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As imagens mostram a trocam socos das adolescentes, que chegam a cair no chão, onde continuam com os atos de violência.

As meninas estudam na Escola Felipe Avelino de Moraes, no bairro Caiçara. Uma delas, a que aparece no vídeo sendo socorrida pelo Samu, tem 13 anos e está no 8º ano do Ensino Fundamental. A outra, porém, ainda não foi identificada.

A prefeitura não confirmou a suspensão das alunas, mas destacou que a conduta das duas será avaliada pela equipe gestora da unidade e, sendo necessário, o Conselho de Escola será acionado para possíveis sanções disciplinares.

A administração municipal destacou ainda que repudia qualquer ato de violência e, portanto, a Seduc estuda ações a serem realizadas na unidade de ensino com apoio de psicólogos e pedagogos comunitários.