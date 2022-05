Aline do Bronze morre em acidente de moto

Em um vídeo, é possível ver o momento em que um carro faz uma curva e a moto do casal se choca contra o automóvel

A empresária Aline Oliveira do Nascimento, mais conhecida como Aline do Bronze, faleceu na madrugada desta terça-feira (03), em um acidente de moto, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Além de Aline, seu marido, Moacir Thiago de Jesus Pina, também estava na moto. Ele ficou apenas ferido e foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, com as duas pernas quebradas, onde uma precisará ser amputada. A empresária faleceu vítima de traumatismo craniano.

Em um vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que um carro faz uma curva e a moto do casal se choca contra o automóvel. Aline é arremessada para longe da cena.

A empresária ficou famosa no Complexo do Alemão, onde é dona do “Aline Bronze”, referência em bronze na região.