Ajudante de mudança de 22 anos é morto a tiros enquanto trabalhava em ES

Um jovem de 22 anos foi baleado e morreu no bairro Santo Antônio, em Vitória. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12).

A vítima foi identificada como Marcos Antônio dos Santos Vieira, de 22 anos, ele estava trabalhando como ajudante de mudanças quando foi baleado.

O crime aconteceu por volta de meio dia, horário de grande movimentação no bairro.

A Polícia Civil foi ao bairro, ouviu testemunhas e fez uma perícia no local do crime. Nenhum suspeito havia sido preso e ainda não se sabia a motivação do crime.