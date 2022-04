Airbus A380 não consegue pousar em São Paulo por causa de uma pipa

Um avião Airbus A380, a maior aeronave de passageiros do mundo, arremeteu por causa de uma pipa que estava na pista

Carlos Martins

São Paulo, SP

Um caso inusitado foi registrado no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira (19). Um avião Airbus A380, a maior aeronave de passageiros do mundo, arremeteu por causa de uma pipa.

Tudo começou quando uma aeronave da Latam, que tinha acabado de pousar como LA-3279, procedente de Belo Horizonte, informou à torre de controle que uma pipa havia caído sobre a pista de taxiamento, que as aeronaves utilizam quando saem da pista 09 do aeroporto após o pouso.

Depois de aterrissar, o avião da Latam acabou ficando parado enquanto pedia para que a equipe do aeroporto retirasse a pipa do caminho. O receio do piloto brasileiro era de que o objeto fosse sugado e pudesse danificar o motor da aeronave.

Logo atrás do avião da Latam vinha o Airbus A380-800 da Emirates procedente de Dubai. Inicialmente, a torre de controle chegou a instruir ao A380 para que utilizasse outra pista de taxiamento. No entanto, em seguida, a controladora de tráfego revisou a instrução e orientou o jato da empresa árabe a arremeter.

Em um áudio da frequência da torre, a controladora explicou a outro voo da Latam, que também arremeteu, que uma aeronave de sua empresa ainda tinha a cauda sobre a pista, bloqueando-a.

Pelo ângulo das imagens, gravadas pelo canal SBGR Live do Youtube, não é possível identificar esse bloqueio. Porém, a área de segurança de uma pista não se limita lateralmente apenas à sua faixa pavimentada, mas vai além.

Enquanto a pipa estava sendo retirada, outro avião da Latam se aproximava para pouso na 09R (pista da direita), mas a torre o instruiu a utilizar a pista 09 esquerda (que é paralela).

O A380 da Emirates deu a volta e conseguiu pousar sem problemas na segunda tentativa, 15 minutos após a arremetida.