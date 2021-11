Agricultor morre eletrocutado no quintal de casa

A vítima foi identificada como Cosmo de Andrade, de 43 anos. A suspeita é de que uma árvore derrubada no local tenha cortado um fio, que passou energia para os arames da cerca

Na terça-feira (9), um agricultor morreu após sofrer um choque elétrico enquanto consertava um cano, no quintal de casa, em Aparecida (PB).

A vítima foi identificada como Cosmo de Andrade, de 43 anos. A suspeita é de que uma árvore derrubada no local tenha cortado um fio, que passou energia para os arames da cerca.

Cosmo encostou o rosto na cerca e, de acordo com o cunhado, ele apresentava cortes no pescoço e rosto. Quem encontrou a vítima foi a esposa, que resolveu saber o motivo para a demora do marido.

Quando o Samu chegou ao local, Cosmo já estava sem vida. Conforme o corpo de Bombeiros, em casos parecidos, o circuito de energia elétrica deve ser desligado e o afastamento da vítima deve ser feito com um material isolante, como um pedaço de madeira.