Agente penitenciário é suspeito de ter oferecido cocaína e abusar de jovem de 13 anos

Um agente penitenciário, de 39 anos, preso por suspeita de abuso sexual, também teria oferecido cocaína para a adolescente de 13 anos, em Campo Grande.

Sete pessoas já prestaram depoimento. Além da vítima, que falou da droga no inquérito, policiais militares confirmaram ter visto a cocaína em cima de uma mesa.

O agente negou ter abusado e oferecido drogas a jovem. A mulher do suspeito, de 25 anos, também prestou depoimento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o Adolescente (Depca). A suspeita falou que “era só amizade” que tinha com a garota.

O suspeito deve responder pelo artigo 217 A do Código Penal, que se refere estupro de vulnerável, já que, conforme as investigações e o relato da vítima, ele teria passado a mão no corpo dela, além do artigo 147 referente a ameaça e também pelo fornecimento de bebida alcoólica e ilícitos, crime previsto no Estatuto da Criança e o Adolescente (ECA).