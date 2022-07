Advogado é morto a facadas ao sair de roda de samba no Centro do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a Polícia Civil informou que investiga o caso. Foi realizada uma perícia no local

Um homem foi assassinado no início da madrugada deste sábado, 23, na região da Praça da República, no Centro do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado próximo a uma estação do VLT, na saída lateral do Campo de Santana, parque da região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a Polícia Civil informou que investiga o caso. Foi realizada uma perícia no local.

A vítima seria o advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos. A Polícia Civil não confirmou a identidade da vítima. Mas fontes afirmam que Stephen foi morto a facadas após um assalto, crime tipificado como latrocínio. O criminoso levou carteira e celular, razão pela qual o corpo chegou sem identificação ao Instituto Médico Legal (IML).

Momentos antes do crime, Stephen deixou sozinho uma roda de samba na Praça da República, onde estava acompanhado de amigos. O corpo de Stephen foi encontrado por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar e bombeiros que atestaram o óbito identificaram marcas de ataque por arma branca.

Victor Stephen se formou em direito em 2020 na Universidade Cândido Mendes e atuava como assistente jurídico em um escritório de advocacia. Morador do bairro de Vila Isabel, na Zona Norte, era torcedor do Flamengo e membro do time de futebol amador Radical Contra F.C., marcado por ideais de esquerda.

Ele é descrito por amigos como um jovem alegre e apaixonado pela vida, apreciador de futebol e da cultura popular. “Vitinho se tornou vítima da violência urbana que dilacera todos nós cotidianamente, vítima de latrocínio na volta de uma noite de diversão”, disse um amigo.

Estadão Conteúdo