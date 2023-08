Advogado é dopado e roubado por homens que conheceu em bar de SP

O homem contou à polícia que foi beber sozinho após o expediente em um bar que costuma frequentar na sexta-feira (11)

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

Um advogado de 34 anos registrou um boletim de ocorrência afirmando que foi drogado e roubado por homens que conheceu em um bar na zona oeste de São Paulo. Antes do crime, ele chegou a tirar uma foto com os suspeitos.

O homem contou à polícia que foi beber sozinho após o expediente em um bar que costuma frequentar na Rua Trajano, no bairro da Lapa, na sexta-feira (11).

Ele se abrigou em uma área coberta quando começou a chover e foi convidado por outros três homens que estavam sob uma marquise do bar para sentar com eles.

O advogado deixou a mesa momentaneamente e, ao voltar, continuou a consumir a bebida que estava tomando.

Pouco após beber, ele perdeu os sentidos. Quando acordou, percebeu que o bar estava fechado e ele tinha sido roubado. “Não recolheram nem a minha mesa, não recolheram minha cadeira, não me acordaram. Eu acordei já sem minha mochila. Na minha mochila tinha meu notebook da empresa, pegaram meu celular, meus cartões, deixaram apenas a CNH na minha carteira”, disse a vítima, em entrevista à TV Globo.

A vítima monitorou o paradeiro do próprio celular e viu que o aparelho estava na Praça da Sé, região central de São Paulo.

Na manhã desta terça-feira (15), ele foi até o local com a Guarda Civil Municipal e, ao ativar remotamente a função “alarme” do aparelho, encontrou o telefone tocando na mochila de um dos suspeitos do crime.

O homem foi reconhecido pela vítima e levado à delegacia. Ele foi preso por roubo.

Ao recuperar o aparelho, o advogado conseguiu ter acesso a uma foto que tirou com os suspeitos quando estava na mesa do bar.

Outros dois suspeitos, de 46 e 56 anos, foram identificados pela polícia e são investigados. O caso é investigado pelo 8º DP.