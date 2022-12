Advogado desaparecido é encontrado morto e concretado em quintal

Três suspeitos, que possuem relação de amizade, já estão detidos enquanto a investigação analisa o envolvimento deles no caso

A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou (PCMG) encontrou o corpo do advogado Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que estava desaparecido desde o dia 13 deste mês em Montes Claros-MG. O corpo da vítima, que trabalhava na área criminalística, foi localizado enterrado em um quintal, enrolado em um lençol, em um buraco fechado com concreto.

O pescoço do advogado estava envolto de um cinto, mas segundo a necropsia, a causa da morte foi traumatismo craniano. O corpo da vítima também apresentou distensão no tórax, causada por agressões.

Segundo a delegada que conduz a investigação, Francielle Drumond, o carro de Alexandre já havia sido encontrado abandonado em um motel na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, no dia seguinte ao seu desaparecimento. Nessa mesma data, a PCMG teve acesso às câmeras de segurança da cidade e viram duas pessoas conduzindo o carro dele.

Um outro crime aconteceu no dia 18 de dezembro em Montes Claros. Um motorista de aplicativo foi baleado e agredido com várias facadas na zona rural da cidade, e contou à polícia que o crime teria sido motivado pelo envolvimento dele no desaparecimento do advogado. Ele afirmou ter recebido R$ 1 mil para dirigir e abandonar o veículo no motel, e disse que quem o contratou depois tentou matá-lo.

Três suspeitos, que possuem relação de amizade, já estão detidos enquanto a investigação analisa o envolvimento deles no caso. A PCMG não descarta a participação de outras pessoas no crime.