Adolescentes suspeitos de participar de morte de idosa são apreendidos

Dois adolescentes suspeitos de envolvimento no roubo de comida que terminou com assassinato de uma idosa de 86 anos em Lebon Régis, no Oeste catarinense, foram apreendidos na quarta-feira (28), informou a Polícia Civil. Edith Thibes Veiga foi encontrada morta dentro de casa com um corte no pescoço.

Conforme a investigação, a vítima via TV quando foi surpreendida pelos suspeitos que, após os golpes, fugiram levando panela, chaleira elétrica, e comida do local.

Os adolescentes foram internados provisoriamente no Casep de Caçador, na mesma região, após decisão do Poder Judiciário na tarde de quarta. Os dois foram apreendidos no bairro Santa Terezinha e responderão por participação em ato infracional análogo ao crime de roubo seguindo de morte.

Crime

Um dos responsáveis por invadir a casa seria adolescente, informou o delegado Renan Balbino. Outro suspeito, também menor de idade, teria ficado no portão da casa vigiando. O homem apontado por matar a vítima tem 32 anos. Ele foi identificado na terça-feira (27), mas não foi preso.

“O que foi possível apurar até agora é que o autor do golpe foi o maior de idade. Um dos adolescentes ajudou a pegar os objetos e o outro ficou cuidando do lado de fora da rua”, disse o delegado.

A identidade da vítima foi repassada pela Polícia Militar, segundo informou a NSC TV. O caso é tratado como latrocínio (roubo com o resultado de morte).

Como crime foi descoberto

A Polícia Militar foi chamada na casa da vítima após vizinhos estranharem a ausência da mulher na rua. Ela foi encontrada a com um lençol amarrado no pescoço.

Quando a guarnição chegou ao local, por volta das 22h, a porta da residência estava aberta e alimentos foram encontrados jogados no chão.