Adolescentes ficam gravemente feridas após explosão de narguilé

Neste domingo (22) duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, tiveram queimaduras após a explosão de um narguilé em Japurá, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu durante uma festa na madrugada e as meninas estavam com amigos.

As duas adolescentes permanecem internadas. A garota de 14 anos teve 36% do corpo queimado e a de 15 está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Universitário de Londrina com 50% do corpo afetado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as duas garotas estavam em um baile com vários amigos quando foram acender o equipamento com álcool e ele explodiu. Um policial militar que estava de folga socorreu as duas meninas e encaminhou ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha de Japurá.